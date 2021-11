Derby Milano senza vincitori, coreografia Milan per medici e infermieri

Finisce 1-1 il combattuto derby Milan-Inter. È frutto di una gara molto intensa, con tante occasioni costruite, specie da un'Inter più propositiva, anche se i gol sono venuti uno su rigore, trasformato dall'ex Calhanoglu, e l'altro per una autorete di De Vrij. Il risultato già al 17' è fissato, anche se Lautaro nel primo tempo si fa parare un altro penalty da Tatarusanu, mentre nell'assalto finale il Milan colpisce un palo con Saelemaekers.

"Milano non dimentica. Grazie". La Curva Sud dei tifosi del Milan e il club rossonero dedicano la coreografia del derby di Milano a medici e infermieri che hanno lottato contro il Covid. Uno spettacolo imponente, che ha coinvolto tutti e tre gli anelli dello stadio San Siro, con bandierine, striscioni e l'immagine di infermieri, medici con mascherine e la bandiera tricolore in mano. "A chi ha lottato, a chi non ce l'ha fatta, a chi ha combattuto in prima linea per salvare la Nazione. Rendiamo onore a tutte queste persone. Dedichiamo la coreografia più importante della stagione", la scritta sugli striscioni della Sud.







Il Verona inchioda il Napoli sull'1-1, mentre il Venezia batte la Roma per 3-2 e inguaia Mourinho. Vittoria per la Lazio e colpo esterno del Bologna, 2-1 alla Sampdoria. L'Udinese rimonta il Sassuolo e fa 3-2. Andriy Shevchenko nuovo allenatore del Genoa.