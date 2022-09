SERIE C Derby Rimini-Cesena, per gli ex biancorossi Brighi e Floccari due squadre ben costruite per puntare in alto Nell'ambito della manifestazione "Tuttavia che Spettacolo" hanno preso parte alla partita basket in carrozzina i due ex biancorossi Brighi e Floccari, i quali hanno parlato del derby Rimini - Cesena

"Sarà una partita bella da vivere e giocare e non importa se arriva così presto" Per i due ex biancorossi Matteo Brighi e Sergio Floccari, il Cesena è stato costruito per vincere, il Rimini per fare un ottimo campionato.

Nel video le interviste

