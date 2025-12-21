Derby senza reti tra Sammaurese e San Marino

È un pareggio che non cambia la sostanza per una Sammaurese che per provare ad acciuffare i play out nel girone di ritorno dovrà assolutamente cambiare marcia. Per il San Marino un punto che consente. al termine del girone di andata, di restare appena sopra alla zona play out. Giallorossi ben predisposti nei primi 45. Nisi alla conclusione in avvio non trova il bersaglio. Si mette in luce l’ex San Marino Merlonghi, buona la sua partita, la conclusione termina alta. Meglio la squadra di Antonioli nella prima parte, Dimitri impegna Meli sulla respinta arriva Merlonghi ma si resta sullo 0-0. Nel finale di tempo Brigidi (buono il suo debutto) grande idea per il solito Merlonghi, Meli gli nega la gioia del gol dell’ex. I Titani in maglia gialla non si vedono mai in zona offensiva e la frazione si chiude con il colpo di testa alto. Ad inizio ripresa il San Marino alza i giri del motore, Pericolini diagonale fuori di un soffio. Brigidi imposta e serve a sinistra, il successivo traversone trova Bertani pronto all'appuntamento, la sua spaccata termina fuori di poco. Da questo momento una fase di lotta a centrocampo diverse interruzioni, anche per i tanti cambi, ma situazioni pericoloso non se ne vedono fino a tre dal termine quando Moriano colpisce un palo clamoroso. Poteva essere la beffa per la Sammaurese ed invece la sfida va in archivio con il punteggio più giusto. Allo Stadio Macrelli di San Mauro Sammaurese – San Marino 0-0.









