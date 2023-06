FINAL FOUR NATION LEAGUE Derby Spagna – Italia Questa sera ore 20.45 l'Italia affronta la Spagna, la vincente giocherà la finalissima domenica contro la Croazia

Chi tra Spagna e Italia affronterà la Croazia, ieri vittoriosa per 4-2 sull'Olanda? Questa sera ore 20.45 la semifinale senza appello tra queste due superpotenze europee, una classica che va in scena in Olanda sede della final four della terza edizione di Nations League. Per il Commissario Tecnico dell'Italia Roberto Mancini quello di questa sera è la presenza numero 60 sulla panchina azzurra.

Il CT contro la Spagna dovrebbe rilanciare il 4-3-3 con due dubbi ancora da sciogliere: chi tra Bonucci e Toloi farà coppia con Acerbi al centro della difesa con Bastoni rimandato a casa a causa di attacco febbrile e chi tra Immobile e Retegui partirà titolare come punta centrale con Raspadori e Zaniolo di supporto. A centrocampo si dovrebbe rivedere il terzetto dell'Europeo: Jorginho-Verratti e Barella. Il CT spagnolo De La Fuente schiererà gli iberici con un 4-2-3-1 con Alvaro Morata unica punta.

