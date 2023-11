SERIE C Derby umbro al Perugia di misura sul Gubbio Segna Vasquez in apertura, poi il Gubbio spreca molto

Il Perugia vince il derby umbro grazie ad un gran gol in apertura di Vasquez bravo a sfruttare di testa una gran palla sventagliata dalla sinistra da Cancelieri.

Colpito a freddo il Gubbio reagisce, Spina controllo e tiro, tutto molto bene ma difetta la mira per pochi centimetri. Nella ripresa è Kouan a creare i presupposti per il raddoppio la sua conclusione esce non di molto. Probabilmente per un incomprensione sui cambi, le vibranti proteste del tecnico del Perugia Francesco Baldini gli costano il cartellino rosso. Bartolomei, missile su punizione, Vettorel si oppone alla grande.

Nel finale il Gubbio crea mischie per cercare almeno il pari ma il risultato non cambierà più. Al Renato Curi di Perugia, Perugia batte Gubbio 1-0.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: