Deschamps lascerà la Francia dopo i Mondiali 2026

Il Mondiale 2026 sarà l'ultima rassegna per Didier Deschamps da Commissario Tecnico della Francia. L'ex centrocampista della Juventus lascerà i Blues dopo 14 anni: nel palmarès da allenatore il Mondiale conquistato in Russia nel 2018 e la Nations League del 2021. Deschamps è stato anche finalista in Qatar, nel 2022, e agli Europei giocati in casa nel 2016. “Ho fatto il mio tempo, per questo mi fermerò dopo il 2026” - queste le dichiarazioni del CT nato a Bayonne.

