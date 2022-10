Destini diversi per Roma Lazio e Fiorentina, tutte alla ricerca di punti qualificazione

Sentiamo José Mourinho, Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano

Le tre rappresentanti del giovedì: Roma e Lazio in Europa League, Fiorentina in Conference League, si sono complicate il cammino e hanno bisogno di fare punti. Andiamo con ordine. I giallorossi di José Mourinho non hanno più calcoli da fare, o arrivano due vittorie o il rischio retrocessione in Conference diventerebbe molto concreto. La sfida di questa sera ore 21 non è certo impossibile contro l'HJK Helsinki. Giallorossi nettamente favoriti, ma lo erano anche con i norvegesi del Bodo, e tutti sanno come andò a finire, molto dipenderà dall'atteggiamento di una Roma che per essere sicura degli ottavi di Europa League senza fare calcoli deve vincere le prossime due: questa sera in Finlandia e il 3 novembre all'Olimpico con il Ludogorets. Olimpico questa sera ore 18.45 occupato dalla Lazio. I biancocelesti affrontano il Midtjlland.

Anche in questo caso si tratta di uno snodo cruciale per il passaggio del turno. Servono i tre punti alla squadra di Maurizio Sarri per poi presentarsi in Olanda senza troppi affanni. I biancocelesti con 4 punti nelle ultime due sono certi del passaggio agli ottavi, in tutti gli altri casi servirebbero calcoli che sarebbe molto meglio evitare. Felipe Anderson falso nove, sostituisce Immobile. Stesso orario 18.45 anche per la Fiorentina impegnata al Franchi. In Conference League con il Basaksehir.

Sentiamo José Mourinho, Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano, allenatori di Roma, Lazio e Fiorentina