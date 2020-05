SERIE A DG Sassuolo Canervali “Serie A in campo, sono fiducioso 60% si. De Zerbi e Sassuolo binomio perfetto per continuare" Collegato via Skype con San Marino RTV il DG del Sassuolo Giovanni Carnevali. Il DG nero/verde parla di una lenta ma significativa ripresa. La Serie A, a suo giudizio concluderà il campionato al 60% . C'è la conferma per De Zerbi

7 anni di serie A consecutivi, una partecipazione in Europa League, uno stadio di proprietà, un centro sportivo “Mapei Football Center”all'avanguardia inaugurato meno di un anno fa, tanti giocatori lanciati nelle grandi squadre, bilanci sempre in regola. Isola felice Sassuolo si; ma per ottenerla ci sono volute idee imprenditoriali di primissimo livello. Tutto firmato Giorgio Squinzi. Lunedi, grazie al semaforo verde attivato dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini, il Sassuolo, all'interno del suo Centro Sportivo, e in maniera assolutamente individuale comincerà a muovere i primi passi verso la ripresa. Serie A unita conferma Carnevali, questo non significa che non vi siano delle difficoltà, ma non è più tempo di rimandare, qualcuno deve prendersi la responsabilità di decidere. Bello anche tornare a parlare di calcio. Roberto De Zerbi è in scadenza di contratto e proprio della sua conferma si è parlato in questi giorni. De Zerbi, allenatore giovane ambizioso che – sostiene Carnevali- può dare una mano al Sassuolo a crescere, come il Sassuolo può dare una mano a De Zerbi a crescere, per cui un binomio perfetto per poter continuare



