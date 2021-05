PLAY OFF SERIE C Di Gennaro trascina il Cesena al secondo turno Mantova battuto 2-1, il regista illumina e le punte colpiscono

Sulla scala che porta al sogno il Cesena sale il primo gradino portato a spalle da Davide Di Gennaro, che nella vita ha giocato a calcio e adesso in campo tiene convegni per giovani aspiranti. Il Mantova deve solo vincere e parte meglio. Piattone di Pinton largo di poco. Sempre ospiti aggressivi, il recupero palla porta Ganz al tiro, Nardi è attento e piazzato. L'avvio intenso di quelli di Troise si spegne col collo pieno, alto, di Guccione. Esce il Cesena, Di Gennaro apre il quaderno e scherza con mezzo Mantova. Si prende un fallo dagli sviluppi del quale la partita si sblocca. Torre di Gonnelli e tocco rapinoso del re dei bomber Bortolussi. Sono i cinque minuti che mandano i bianconeri al secondo turno. 5 minuti dopo, appunto, dall'angolo è Caturano a saltar sopra Milillo.

E' il 2-0 di una tranquillità che dura a sua volta poco. Prima dell'intervallo Zappella cintura Ganz. E' calcio di rigore e lo stesso Ganz fa quel 2-1 che da un senso al secondo tempo. Bortolussi manda in porta Steffè, il controllo è da matita blu. E il Mantova che deve segnare 2 gol per andare avanti non ha più la forza dell'inizio. Guccione da fuori, benissimo Nardi che si allunga e respinge di lato. Il Cesena si copre, Ganz al volo trova sempre Nardi, e quando riparte crea i presupposti per il tris. Al cinema Di Gennaro perde le comparse per strada, poi Panizzi lo mette giù. Perché non l'arbitro non fischi rigore resta irrisolto mistero. Nel finale altra palla per il tris, Ricci si inventa una girata da attaccante e Tosi d'istinto la intercetta. Finisce col Cesena al secondo turno ad aspettare l'avversario e soprattutto la nuova data.

Roberto Chiesa

