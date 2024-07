SERIE A Di Gregorio, visite mediche con la Juventus

Entra nel vivo il calciomercato italiano. In mattinata Michele Di Gregorio ha sostenuto le visite mediche prima di firmare il nuovo contratto che lo legherà alla Juventus. L'ex Monza, che lo scorso anno è stato premiato come miglior portiere della Serie A, arriverà in bianconero per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

