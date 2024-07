Di Lorenzo: “Resto per il bene del Napoli”

Continua la preparazione della squadra di Antonio Conte in vista dell'inizio del campionato di Serie A. Un messaggio chiaro quello del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo per mettere fine ad un'estate colma di incomprensioni. Di Lorenzo chiarisce in conferenza stampa la sua posizione con accanto il Direttore Sportivo Giovanni Manna. Intanto inizia la nuova avventura per Andrea Colpani che raggiunge Palladino alla Fiorentina. Colpani ha firmato un contratto che lo legherà alla società viola per i prossimi 4 anni. 1 milione e duecento mila uro netti a stagione per l'ex attaccante del Monza. Tempo di presentazioni anche casa Bologna. Dal ritiro ha parlato in conferenza stampa l'attaccante Thijs Dallinga. Il nuovo attaccante olandese, arrivato dal Tolosa, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore rossoblù.