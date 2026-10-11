Di Maio: "Ai punti avremmo meritato qualcosa in più". Piccolo: "Partita equilibrata"

Finisce 0-0 la sfida salvezza tra Tropical Coriano e Crema e il tecnico rossoblu Roberto Di Maio la commenta così: "Abbiamo subito affrontato una partita tosta. Il livello del campionato è questo e probabilmente tutte le nostre gare saranno così: dovremo essere una squadra che lotta in ogni occasione. Oggi, ai punti, probabilmente avremmo meritato qualcosa in più, perché abbiamo giocato venti minuti a un buon livello. Successivamente siamo calati per un motivo preciso: dobbiamo recuperare le energie e i ragazzi reduci da infortuni devono ritrovare la condizione. Il secondo tempo si poteva gestire meglio. Dobbiamo migliorare negli ultimi trenta metri: nell'ultimo passaggio, infatti, abbiamo commesso qualche errore di troppo. Alla squadra, tuttavia, non posso rimproverare nulla, perché attraversiamo un periodo non facile. Chi è stato in Nazionale ha giocato molto e altri rientrano da infortuni; i ragazzi mi hanno dimostrato che l'atteggiamento giusto c'è sempre, e per ora mi basta questo. Ovviamente dobbiamo migliorare sotto certi aspetti, ma anche oggi la partita è stata in equilibrio. Con un pizzico di fortuna e maggiore precisione in alcune giocate avremmo potuto ottenere la vittoria. Non è andata così, ma ci riproveremo già da mercoledì".

"È stata una partita equilibrata e caratterizzata da una grande carica agonistica - aggiunge Michele Piccolo, allenatore del Crema - forse si poteva fare meglio dal punto di vista tecnico, ma credo che il pareggio sia il risultato più giusto. È il nostro secondo risultato utile consecutivo, cercheremo di proseguire su questa strada ed essere un po' più regolari".







