Di Maio allenerà il Tropical: "Passo importante, interessante lavorare coi nazionali sammarinesi"

Alla serata dell'Associazione Sammarinese Allenatori c'era anche Roberto Di Maio, reduce dalla stagione alla guida della San Marino Academy e appena annunciato come allenatore del Tropical Coriano. I romagnoli sono retrocessi in Eccellenza ma hanno fatto richiesta di ripescaggio in Serie D. "Per me è un passo importante - dice Di Maio - quindi sono molto contento di questa nuova avventura. È una cosa che mi auguravo, non pensavo succedesse così presto, ma sono molto molto contento. Sarà un campionato pieno di derby: ci sarà anche il Rimini e sarà molto bello ritornare lì, poi ce ne sono tante altre. La richiesta di ripescaggio in D? Quello per me sarebbe un sogno, ma credo sarebbe un sogno per il Coriano che comunque la categoria l'ha conquistata sul campo. Sarebbe meritato, quest'anno per loro è stato un anno complicato, sono retrocessi ai play-out in una partita comunque combattuta, quindi è giusto che facciano la domanda ed è giusto crederci".

La scelta di Roberto Di Maio va nella direzione del progetto di collaborazione tra Tropical Coriano e Federcalcio Sammarinese: "Quello per me è un vanto - prosegue Di Maio - perché io ho lavorato per la federazione fino ad oggi e lavoro ancora per la federazione, quindi sicuramente lavorare con i ragazzi che giocano in nazionale per me è una cosa molto interessante. Anche perché io credo molto nei ragazzi che giocano in nazionale, credo che possano fare molto bene".







