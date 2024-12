SERIE C Di Nardo chiama, Stalmach risponde: 1-1 tra Campobasso e Milan Futuro

Il Campobasso torna a muovere la classifica, il Milan Futuro – nonostante una ripresa all'arrembaggio – resta in piena zona play-out. Il recupero della 15^ giornata non sorride a rossoblu e rossoneri, “rallentati” da un 1-1 che serve poco ad entrambe. Succede tutto nel primo tempo e al 7' il Campobasso è avanti: Di Stefano trova Di Nardo sul secondo palo, Raveyre è battuto e per il 9 è il sesto centro in questo campionato. A differenza di Terni, però, il Milan Futuro non esce dalla partita. Anzi, la riprende alla prima occasione utile: bella giocata di Traorè a sinistra, servizio a centro area e per Stalmach è un gioco da ragazzi depositare in rete il gol del pareggio. 1-1 e per il Campobasso è tutto da rifare: Di Nardo si divora il nuovo vantaggio, palla a lato a tu per tu con Raveyre.

Nei secondi 45 minuti meglio i ragazzi di Bonera. Clamorosa chance per Traorè dopo la corta respinta di Guadagno: il portiere tocca quel tanto che basta per mandare sulla traversa e salvare i suoi. Sembra tutto apparecchiato per l'1-2, invece, quando Jimenez la fa girare e passa letteralmente a centrimetri dall'incrocio dei pali. Il Campobasso di Braglia è tutto nella botta da fuori di Riccardo Forte, messa in corner da Raveyre. Ultima istantanea con il destro velenoso di Longo da lontanissimo, Guadagno devia e mantiene un pari che non accontenta nessuno.

