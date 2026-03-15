SERIE C Di Paola spinge la Vis Pesaro, Ternana ko I marchigiani si impongono 1 a 0

Avvio di partita perfetto della Vis Pesaro contro la Ternana con i marchigiani che alla prima occasione sbloccano la partita con Di Paola. Dalla sinistra Zoia serve Di Paola che dal cuore dell'area di rigore supera il portiere avversario. Ancora la Vis, questa volta con Paganini che si sistema il pallone e prova a giro, D'Alterio si allunga a deviare sul fondo. Al 30' altro episodio chiave nell'economia della partita con il rosso diretto a Dubickas che viene espulso per un fallo volontario su Tonucci appena entrato. A dieci dalla fine di tempo ci prova ancora la Vis Pesaro che sbatte contro la difesa ospite. Nella ripresa ancora i padroni di casa, con Zoia che crossa dalla sinistra, il portiere respinge, Di Paola dal limite e palla sul fondo. Dall'altra parte occasione Ternana, con Donati che calcia in porta ma la sua conclusione viene respinta dalla traversa. Finale degli ospiti che spingono alla ricerca della rete del pari. La Vis Pesaro contiene e s'impone 1-0 sulla Ternana.

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