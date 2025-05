SERIE C Di Taranto: "Entella prima con merito, la Lucchese merita solo applausi" Sul Cesena: "Volevamo consolidare la serie B, manca solo un bel finale"

A "C vediamo il lunedì il Direttore Generale del Cesena, Corrado Di Taranto:

"L'obiettivo era quello di consolidarsi in Serie B, secondo me abbiamo fatto un ottimo campionato, adesso abbiamo l'obiettivo di chiudere bene la stagione perché i playoff a mio parere sono un obiettivo raggiungibile".

Andiamo a parlare di Serie C, campionato che voi avete vinto un anno fa, quest'anno il Cesena l'ha fatto l'Entella. Ha vinto la squadra migliore?

"Direi di sì, alla fine si è dimostrata la squadra più continua, più competitiva, anche se la Ternana ha fatto un ottimo campionato, devo fare i complimenti all'Entella, hanno dato continuità tecnica perché Mister Gallo c'era anche l'anno precedente, quindi complimenti a loro, si sono dimostrati la squadra più continua".

Adesso le chiedo invece qual è il segreto per vincere i playoff:

"Questa è una domanda alla quale è difficile rispondere, nel senso che i playoff alla fine può vincere anche un outsider. Grandi corazzate non ne vedo, a parte il Catania, il Pescara, il Vicenza, il Benevento, ci può essere anche quest'anno la sorpresa".

Un'ultima cosa sulla Lucchese che si è giocata con grande serietà fino all'ultimo minuto dell'ultima partita, la possibilità di salvarsi senza fare i playoff all'interno di un campionato di una stagione assurda. Da dirigente non le dà un po' fastidio che succedano queste cose?

"Mi dà molto fastidio, tra l'altro faccio i complimenti ai giocatori, al mister Gorgone che lo conosco personalmente, perché hanno chiuso in maniera non dignitosa di più la stagione e adesso se la giocheranno ai play-out. È un discorso complicato perché entriamo in un'ottica politica. Come sempre dico mi piacerebbe un domani che tutti i campionati finissero con le stesse squadre e non che altre squadre durante la stagione venissero o penalizzate o avessero problemi finanziari".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: