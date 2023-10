SCOMMESSE Dieci mesi di squalifica per Tonali L'ex centrocampista del Milan ha scelto di patteggiare dopo lo scandalo relativo al calcio scommesse

Dieci mesi di squalifica per Tonali.

Dieci mesi di squalifica in campo e otto di pene alternative, l’adesione a un piano terapeutico anti ludopatia e la disponibilità a 16 incontri “in presenza” organizzati dalla Federcalcio in Italia. Gabriele Gravina ha annunciato poco fa l’accordo fra la procura federale e Sandro Tonali. Ora l’intesa deve essere approvata dalla procura generale dello Sport presso il CONI prima del passaggio all’Uefa per l’estensione internazionale del provvedimento.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: