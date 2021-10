Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 61 anni. Il ricordo del suo popolo

61 anni oggi per il Diez non ci sarà mai compleanno che passerà inosservato. Ricordo sempre vivissimo del più grande di sempre quando ancora non è trascorso un anno dalla sua morte. Tra i tanti riti, come la conversione al maradonismo tanto cara agli argentini, il governo, nel quadro delle manifestazioni previste in questi giorni - ha deciso di dichiarare "patrimonio nazionale argentino" la casa natale della leggenda del Napoli, al civico 523 di Calle Azamor nella bidonville di Villa Fiorito. Il decreto è già stato firmato dal Presidente Alberto Fernandez e pubblicato sul bollettino ufficiale dei provvedimenti governativi. Diego vive, e lo spiegano bene questi santoni maradoniani cosa sia ancora oggi nel mondo l'uomo che con il suo sinistro ha tracciato un solco tra se e gli altri. Impossibile ripetere i suoi numeri e allora questi seguaci hanno pensato bene di ricordarlo con la mano de dios. Quel gol realizzato il 22 giugno 1986 dal Diez nei quarti di finale del Mondiale in Messico ai danni dell'Inghilterra