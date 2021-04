Dietrofront sul progetto Super Lega. Dopo le inglesi, la prima italiana a defilarsi è l'Inter Agnelli: "Super Lega un progetto che in 6 non può andare avanti"

Dietrofront sul progetto Super Lega. Dopo le inglesi, la prima italiana a defilarsi è l'Inter.

La Super League ha perso anche la prima società italiana dopo le sei inglesi tra le 12 fondatrici del progetto. Con un comunicato stampa, l'Inter ha ufficializzato di non far più parte del progetto: "Il calcio deve avere interesse a migliorare costantemente le sue competizioni e il proprio quadro finanziario. Lavoreremo insieme alle istituzioni per questi aspetti". La società nerazzurra, con Juventus e Milan, era una delle tre italiane coinvolte. Intanto Intervistato dalla Reuters, il Presidente bianconero Andrea Agnelli, alla domanda se il progetto della Super League potesse andare avanti dopo l'abbandono di così tanti club, ha risposto: "Con tutta franchezza, a essere onesti, no. Evidentemente non è il caso". Si può così considerare chiusa una parentesi che lo ha trascinato nella bufera.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: