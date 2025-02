SERIE C Dignità Lucchese: senza stipendi né certezze impone il pari al Sestri (1-1)

La Lucchese è tutta dignità e orgoglio, la squadra ormai abbandonata dalla proprietà va avanti da sola. E rende la vita difficile a tutti, a cominciare dal Sestri che contava molto su questa vittoria per trovare il rilancio. Invece niente. Anzi, i toscani passano al primo affondo, dall'angolo di Saporiti con la volee vincente di Rizzo. Partita vivace e godibile, Gemignani si butta dentro e non trova la porta. Poi il Sestri costruisce l'occasione per pareggiare: Durmush sfonda, Clemenza cerca l'angolo e trova la super parata di Melgrati. Clemenza prova con una punizione che gira, ma non scende. E sempre Clemenza a stretto giro prova ancora a risolvere il problema, ma rimpallato Melgrati lo alza in angolo. Il pari, a questo punto meritato, arriva dall'angolo con la difesa lucchese che si dimentica Brunet. Ripresa, ritmi più bassi, occasioni meno di numero e meno di sostanza. Spinge Sestri a cercare il ribaltone, ma con poca energia. Melgrati tranquillo su Clemenza e ancora Melgrati come prima su Brunet. L'ultimo tentativo è per Durmush che prova a giro a far saltare il banco, ma trova il volo di Melgrati a chiudere porta e risultato.

