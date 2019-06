Dilettanti: Olginatese ed Urbetevere sono campioni d'Italia

Olginatese e Urbetevere si sono laureate campioni d’Italia dei campionati dilettantistici Under 17 ed Under 15. Le due finali si sono giocate al San Marino Stadium, dove la temperatura ha superato abbondantemente i 30° C. Nella prima finale, quella che assegnava il tricolore Under 17, l' Olginatese ha superato per 2 a 0 la formazione del Calcio Sicilia mentre per quanto riguarda i giovanissimi, lo scudetto dilettantistico di categoria Under 15, è stato conquistato dall' Urbetevere che ha battuto per 3 a 0 la squadra dell' Altopascio.