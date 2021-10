SERIE A Dionisi:" Andiamo a Torino per giocarcela, non partiamo battuti" Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi parla alla vigilia di Juventus - Sassuolo

Alessio Dionisi si dichiara lusingato dei complimenti ricevuti da Max Allegri. "gli allenatori si saluteranno con rispetto e stima dichiara Dionisi - ma poi in campo ci vanno i giocatori e i miei non arriveranno a Torino per fare la vittima sacrificale. Loro sono favoriti, ma noi ci giocheremo la nostra partita per uscire dallo Stadium con i punti".

