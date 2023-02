SERIE A Dionisi: "Dobbiamo pensare di poter battere il Napoli"

Sassuolo - Napoli apre il programma della 23' giornata del campionato di serie A. La squadra di Alessio Dionisi ospita la capolista sapendo di non poter sbagliare niente per poter far risultato.

