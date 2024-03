Disanto stende l'Olbia: la Lucchese vince 1-0

Scatto play-off della Lucchese a cui basta la rete di Disanto per affossare l'Olbia, sempre più lontana da quei punti necessari per garantirsi quantomeno il play-out. Primo tempo a forti tinte rossonere, anche se con quasi tutti tentativi da fuori con Rinaldi che ha vita facile. Ma alla prima volta che Lucca entra in area, arriva il vantaggio: grande giocata di Rizzo Pinna che penetra in area, servizio arretrato per Disanto che mette dentro per l'1-0. Questa volta Rinaldi non può nulla, l'Olbia va sotto e il portiere ospite evita il raddoppio allontanando la punizione insidiosa ma defilata dello stesso Rizzo Pinna.

Nella ripresa i sardi vanno a caccia del pari, e si affidano a Nicola Nanni: il sammarinese – ex della partita – svetta su tutti e arriva sul cross di Ragatzu ma non inquadra lo specchio. L'ultima chance capita a Dessena, su un campo quasi impraticabile: altra sponda di Nanni e destro al volo da lontanissimo, respinto da Chiorra. Lucchese al terzo risultato utile consecutivo, l'Olbia non vince dal 28 gennaio.