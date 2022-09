SERIE C Disanto stende la Reggiana: 1-0 Siena La rete siglata dal centrocampista bianconero regala il primo successo stagionale al Siena di Pagliuca. Per la Reggiana espulso Montalto 3 minuti dopo il suo ingresso in campo.

Prima trasferta stagionale per la Reggiana e prima delusione per Aimo Diana e i suoi ragazzi. Dopo il successo contro la Lucchese, i granata crollano a Siena. Dall'altra parte festeggiano i bianconeri per un risultato di assoluto prestigio. In avvio il match è equilibrato con poche emozioni da una parte e dall'altra. Prima occasione griffata Siena: l'erroraccio di Luciani spiana la strada a Disanto che, però, chiude troppo con il destro e manda fuori. Risposta Reggiana affidata a Lanini: conclusione non troppo angolata del 10 dal limite, Lanni respinge in tuffo.

Ad inizio ripresa l'episodio che decide la partita. Ripartenza fulminea del Siena, cavalcata di Francesco Disanto che scambia con Belloni e trafigge Turk. Destro sotto la traversa, 1-0 per i toscani di Guido Pagliuca ed esplode il “Franchi”. La Reggiana prova immediatamente a reagire: volèe mancina di Rosafio che si impenna e termina alta. I granata però faticano a costruire, parola “fine” all'incontro quando Montalto, entrato da appena 3 minuti, colpisce Silvestri con una gomitata e viene espulso. L'ingenuità dell'attaccante emiliano sa di resa per la Reggiana che non reagisce e non fa male. Il Siena ottiene la prima vittoria di questo campionato e, dopo un'annata molto complicata, nella Città del Palio si spera che questa possa essere quella del riscatto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: