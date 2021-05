Disastro Bisceglie, Paganese salva al 97°

Al Torre c'è un epilogo tragico tanto quanto quello del Manuzzi, anche peggiore essendo in salsa playout. Al 91° il Bisceglie trova quello che sarebbe il gol salvezza, non fosse che, al 97°, il suicidio di Gilli offre a Diop il pallone del 3-2 che salva la Paganese. E che vale la terza retrocessione in D consecutiva dei pugliesi, sin qui sempre riammessi: difficile però che segua anche la terza risalita a tavolino.

Ko di misura all'andata, visto il miglior piazzamento la Paganese ha la vittoria come condizione necessaria e sufficiente per salvarsi e parte in sesta. Il contatto Priola-Diop – sul quale l'arbitro lascia correre – apre un primo tempo da monologo, proseguito coi corner di Squillace per Sirignano: nel primo caso palla fuori, nel secondo Spurio alza per l'ennesimo angolo. Qui Mattia batte e ancora Sirignano fa sponda per Schiavino, che mette giù per poi mandare a lato. Gol divorato esattamente come in chiusura, con Diop a sperperare il recupero di Mendicino.







Con la ripresa invece bastano 2' scarsi per sbloccarla: l'insensata scivolata di Tazza apre l'autostrada a Diop, che punta l'area, prende il fondo e imbuca per la stoccata volante di Mattia. Paganese avanti e Bisceglie che ora è costretto a uscire dal guscio: anche qui si comincia con un rigore chiesto e non dato, per trattenuta di Sirignano su Rocco. Rocco che ci mette poco a rifarsi del mancato fischio, col cross di Giron che lo vede svettare per l'inzuccata del ritorno al pari.

L'asse Onescu-Zanini offre l'immediata chance di allungo a Scarpa, che vanifica tutto ciccando la girata. Stessa cosa di là sul contropiede di Sartore, che va a calciare malissimo dopo aver puntato Antezza. Quindi lancio al volo di Cernuto e di nuovo contatto Diop-Priola in area: stavolta è rigore, trasformato dallo stesso Diop.

Il tempo stringe ma il Bisceglie non si arrende: Makota incoccia fuori la punizione di Giron, poi, al via del recupero, Priola scodella, Gilli fa la torre e Zagaria è libero di stoppare e siglare un pari pesantissimo. Azzurri di colpo in D e apparentemente spiazzati, così, quando Baiocco rilancia lungo senza neanche crederci troppo, nessuno s'aspetta il seguito: tutti a vuoto al limite, Vona e l'ormai ex eroe Gilli s'impappinano e spianano la strada a Diop, cinico nel siglare la doppietta che gela Bisceglie e tiene in C Pagani.