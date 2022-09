Disastro Cesena, la Fermana esulta con merito (2-0)

Camminando senza idee, nè gambe, alla periferia della partita, il Cesena si consegna e assiste passivamente alla lezione di calcio di una Fermana umile e aggressiva. In porta c'è Tozzo che contribusce al disastro. Giocano solo i padroni di casa che da subito vogliono andarla a prendere. Mentre a centrocampo Toscano rinuncia anche a Saber, unico per il quale forse un sostituto non c'è. Incapace di reggere il ritmo forsennato imposto da quelli di Protti, per la Romagna comincia l'agonia. La difesa lenta e slegata lascia all'incredulo Bunino la ripartenza, per Tozzo gita fuoriporta non autorizzata e poi prodigioso rientro sui piedi dell'attaccante pronto a colpire. Meritato, il vantaggio arriva nella seconda parte di tempo, punizione di Giandonato con Pellizzari che forse la tocca e comunque Tozzo che se la porta dentro. In pieno recupero la Fermana la chiude. Bunino la mette, Tozzo la aggiusta per il tap in dell'indisturbato Scorza. Ripresa, Toscano rimescola, ottiene in tutto 50 cross e zero problemi crea alla Fermana, perché Protti si mette a protezione e in contropiede va vicino al tris più di quanto i bianconeri vadano vicini a riaprirla. Romeo a due passi dal ko, di là il primo tiro in porta lo firma Calderoni al minuto 95, Nardi, fino a lì spettatore non pagante, vola e ricorda una regola base del calcio. Il portiere, ogni tanto, può anche parare.