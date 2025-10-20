Disastro Perugia, 3 gol a Pineto e Braglia si dimette

Il Perugia non c'è più e adesso anche Piero Braglia getta la spugna. A Pineto il Grifone dura 2 minuti. Gemello la combina grossissima e sulla pressione di Germinario regala il vantaggio al Pineto. Il gol gela le note e diffuse fragilità degli ospiti, che provano ad organizzare un qualche tipo di reazione che in realtà porterebbe anche a far pari con Montevago in mischia, ma l'assistente pesca un fuorigioco che vanifica tutto. Così a metà tempo, il Pineto mette le mani sul match, è tutto bello, ma il telecomando azionato da Bruzzaniti lo è ancora di più. Prima dell'intervallo Montevago pesca Giraudo, c'è Tonti a controllare e chiudere la porta. Avvio di ripresa con le ultime disperate cose perugine, ma prima Giraudo viene rimpallato da un difensore, poi Joselito viene fermato dal sempre attento Tonti. Di là Gemello prova un tardivo riscatto quando vola sul tiro di D'Andrea. Il collega Tonti per altro fa lo stesso sul talentuoso Montevago, ultimo ad arrendersi. In pieno recupero il Pineto la fa ancora più tonda in ripartenza con Marrancone. In serata le dimissioni di Piero Braglia, mentre il Perugia precipata.







