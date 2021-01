COPPA ITALIA Disastro Roma, con 4 gol e 6 cambi va fuori con lo Spezia

Disastro Roma, con 4 gol e 6 cambi va fuori con lo Spezia.

La Roma fa un disastro in campo e fuori e lo Spezia si merita il sorpresone. Approccio orribile dei giallorossi, Cristante su Maggiore. Rigore all'alba del match e Galabinov sblocca dal dischetto. Roma non pervenuta e Spezia sul pezzo, minuto quindici: il suicidio di Kumbulla e Saponara è una sentenza. All'incrocio la palla dello 0-2. Timidi segnali romanisti disinnescati dall'attento lituano Krapikas (portiere di scorta, ma di livello) prima su Pellegrini e poi su Pedro. Il gol che riapre, prima dell'intervallo arriva su rigore. Ismajli stende Pellegrini: lo stesso Pellegrini fa 1-2. Ripresa, adesso quelli di Fonseca ci credono, Borja Mayoral si divora il 2-2, che invece arriva più tardi grazie alla vena realizzativa sempre calda del bomber Mhkitaryan. A 4 dal novantesimo occasionissima per il sorpasso che ancora una volta brutalizza Borja Mayoral. E allora si decide ai supplementari dove succede di tutto.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mancini, secondo giallo, va fuori, poi la combina Pau Lopez che rimedia con abbattimento avversario. La Roma resta in nove, perde forza, perde campo. Dell'Orco per Verde e lo Spezia capitalizza passando nuovamente in vantaggio. Sui titoli di coda il capolavoro di Saponara per il 2-4, che nel frattempo sarà 0-3. Perché il capolavoro vero lo ha fatto la panchina giallorossa operando ben 6 cambi sforando i 5 massimi consentiti. Lo slot supplementare concesso all'extra time è infatti da intendersi come finestra aggiuntiva, ma non sposta il limite delle sostituzioni.



I più letti della settimana: