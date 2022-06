NATIONS LEAGUE Disfatta Italia in Nations League: battuta 5-2 dalla Germania

Serata da incubo ieri per l'Italia, uscita battuta per 5-2 nella gara di Nations League contro la Germania a Moenchengladbach. "Ci sono stati errori - ammette il ct Roberto Mancini - ma il gruppo è ancora aperto". "Siamo arrabbiati. Non ci sono scuse - le parole di Donnarumma -. Dobbiamo guardarci in faccia e capire cosa è successo. Non possiamo essere questi". Oltre all'Italia, pesante sconfitta anche dell'Inghilterra contro l'Ungheria per 4-0.

