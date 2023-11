SERIE D Disposizioni per il settore ospiti di Victor San Marino - Forlì Il giorno della gara la biglietteria rimarrà solamente a disposizione per i tifosi locali e non sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti.

Disposizioni per il settore ospiti di Victor San Marino - Forlì.

Il Victor San Marino comunica che in vista della partita di domenica 3 dicembre contro il Forlì – fischio d’inizio alle ore 14.30 allo Stadio di Acquaviva – sono state apportate le seguenti disposizioni per il settore ospiti. È attiva la prevendita dei biglietti per il settore ospiti fino a sabato 2 dicembre alle ore 18.00. Sono stati messi a disposizione 250 tagliandi per il settore ospiti. Il giorno della gara la biglietteria rimarrà solamente a disposizione per i tifosi locali e non sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: