Diverse occasioni, nessun gol: Torres-Gubbio è 0-0

Torres - Gubbio

Uno 0-0 non sempre racconta un match bloccato e senza emozioni. Torres e Gubbio se le danno di santa ragione ma alla fine il risultato non si sblocca. Partono meglio gli ospiti: due minuti appena e D'Ursi calcia da fuori, chiamando Zaccagno alla prima risposta della sua partita. Qualche istante più tardi è Iaccarino a provarci di collo esterno, sfera a lato. Torres in difficoltà nella fase iniziale, il Gubbio prova ad approfittarne: Zaccagno tiene ancora a galla i suoi sul destro da lontano di Faggi. Dal nulla però i sardi costruiscono l'occasione più importante dei primi 45': Fischnaller gira di testa e centra una clamorosa traversa con Venturi immobile. L'attaccante della Torres si dispera, dopo essere passato a centimetri dal possibile vantaggio.

Nella ripresa meglio i ragazzi di Greco: Varela si accentra e mira il palo lontano, Venturi si distende e mette in angolo. Poi si ripete sull'incornata di Zamparo: parata ad alto coefficiente di difficoltà per mantenere la porta inviolata. L'ultima chance per sbloccarla capita al Gubbio in pieno recupero ma il tentativo di Maisto è fuori misura. Gli eugubini restano fuori dalla zona play-off ma tutto sommato il pari può andar bene, meno alla Torres che perde contatto dalla vetta.