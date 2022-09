SERIE C Domani in campo la Serie C, nel girone B spicca Gubbio–Entella Derby tra Vis Pesaro–Ancona mentre il Cesena riceve il Pontedera. Il Rimini di scena a Lucca, l'Imolese ospita il Fiorenzuola

C'è solo un risultato per il Cesena al Manuzzi con il Pontedera. Toscano non rischia il posto perchè la situazione è recuperabile ma i bonus sono finiti e i bianconeri non possono più sbagliare. Se lo scenario non dovesse mutare allora si aprirebbero scenari impensabili. Sabato alle 14.30 Cesena – Pontedera.

Alla stessa ora Recanatese – Torres. Tutte le altre partite alle 17.30. Il Rimini in cerca di conferme è di scena a Lucca. I biancorossi vengono da due risultati utili consecutivi, da verificare se Gaburro anche in trasferta partirà con il tridente: Vano, Santini, Sereni.

L'Imolese ospita il Fiorenzuola. Partita che appare equilibrata tra due formazioni che in generale hanno cominciato bene il campionato. Il match clou della quinta è sicuramente al Barbetti di Gubbio dove arriva la Virtus Entella. I liguri sono più o meno nella stessa situazione del Cesena, con la differenza che il Gubbio non sembra l'avversario migliore da incontrare per uscire dalla mini crisi. La squadra di Braglia vincendo, si candiderebbe a qualcosa di più, di un semplice posto al sole.

Derby delle Marche tra Vis Pesaro e Ancona. Partita molto sentita, e lo è ancora di più, dopo l'alluvione di metà settembre che ha colpito pesantemente la regione. Le altre partite: Alessandria – Carrarese, Montevarchi – Fermana, Olbia – Siena, Reggiana – San Donato Tavarnelle.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: