Debutto da brividi per l'Italia di Luciano Spalletti nella nuova Nations League. Gli azzurri saranno di scena al Parco dei Principi, contro i vice campioni del mondo della Francia. Al termine della rifinitura di Coverciano hanno parlato Spalletti e Donnarumma. "I ragazzi mi hanno regalato il primo sorriso calcistico dopo l'Europeo" ha dichiarato il Commissario tecnico. " Per me è una partita dal sapore speciale" ha commentato il portiere del Paris Saint-Germain.