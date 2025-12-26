RICONOSCIMENTI Domenica i Globe Soccer Awards, da Yamal a CR7 parata di stelle a Dubai Tra le migliori squadre femminili anche la Juventus della sammarinese Chiara Beccari

Concepito inizialmente come un meeting annuale tra i principali operatori di calciomercato, i club e le leghe, il Globe Soccer si è successivamente trasformato in una vera e propria cerimonia, all'interno della quale dal 2010 venivano inizialmente premiati il miglior dirigente e il miglior agente dell'anno sportivo in esame. Oggi i Globe soccer awards sono uno dei momenti più attesi da tifosi e addetti ai lavori.

Domenica 28 dicembre a Dubai si terrà l'edizione 2025 e si preannuncia una parata di stelle. Tra le novità di questa 16^ edizione - che ha battuto il record di voti del 2024, con la partecipazione di più di 30 milioni di tifosi provenienti da tutto il mondo - c'è la categoria 'Best mental coach", un riconoscimento che ha l'obiettivo di accendere un faro su una professionalità divenuta imprescindibile e che vede candidata anche l'italiana Nicoletta Romanazzi.

Guardando alle categorie consuete, nel Best Men's Player la sfida è tra i campioni del Psg Ousmane Dembélé e Vitinha, il neo-acquisto del Real Madrid Kylian Mbappé, e la coppia del Barcellona formata da Raphinha e Lamine Yamal. Per il Best Women's Player, Aitana Bonmatí punta al tris consecutivo, sfidata da Mariona Caldentey, Melchie Dumornay, Alexia Putellas e Alessia Russo.

Combattutissima la categoria Best Coach, dove Luis Enrique se la vedrà con Xabi Alonso, Mikel Arteta, Enzo Maresca e Hansi Flick. Portacolori per il campionato italiano sarà la Juventus della sammarinese Chiara Beccari, finalista per il Best Women's Club. Candidato il talento bianconero Kenan YÕldÕz, ancora in gara per il titolo di Emerging Player.

Rappresentanza italiana di alto livello anche tra i dirigenti e i tecnici: Giovanni Manna (Napoli) è in lizza per il Best Sporting Director, Federico Pastorello concorre per il Best Agent, mentre Enzo Maresca (Chelsea) rappresenta la scuola tecnica italiana nella categoria Best Coach.

La cerimonia, che prevede anche annunci a sorpresa, si potrà seguire in diretta sui canali ufficiali di Globe Soccer, su YouTube, sul sito globesoccer.com a partire dalle ore 16.40 italiane e in diretta su Sky Sport a partire dalle 17.00. A decidere i vincitori sarà una giuria composta da tanti volti noti del mondo del calcio: Totti, Casillas, Abidal, Rizzoli, Galliani, Figo, Conte, Capello, Albertini, Lippi, Butragueno, Deco, Gattuso, Rush e tanti altri.

