SERIE C Domenica in C si chiude il girone d'andata

La diciannovesima e ultima di andata la C la concentra la domenica. Con L'Emilia che comanda e guarda tutti dall'alto. La Reggiana capolista al Città del Tricolore contro il Teramo. La squadra di Diana è l'unica imbattuta di tutto il campionato e medita la spallata all'altra regina, il Modena, che va invece a Pontedera dopo 10 successi a fila.

Al terzo posto staccato di 6 punti insegue il Cesena atteso da una domenica strana. Intanto perché affronta al Manuzzi un Siena forte che in piena crisi di risultati ha scelto di cambiare ancora la guida tecnica e affidarsi a Paolo Negro e poi perché sarà l'ultima con l'attuale governance. I bianconeri infatti lunedì diventeranno americani e per la prima volta nella loro storia di proprietà straniera.

Tra chi insegue c'è l'Entella, temibile e non continua a Fermo, e soprattutto il Pescara che ad Imola dirà se e come esser diventata squadra affidabile. Oppure, una delle due, se i romagnoli avranno chiuso il periodo di secca che li vede senza vittorie da ben 8 giornate. Era il 24 ottobre l'ultima volta dell'Imolese con 3 punti. Trasferta a Pistoia a giocare uno dei tanti derby toscani per la Lucchese di Nicola Nanni. Viterbese ultima della classe e contro la Carrarese è anche una delle ultime occasioni.

