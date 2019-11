Domenica ore 15 Padova – Rimini ma a tenere banco è ancora la rivoluzione tecnica che ha portato in biancorosso Colella e Pastore

E' un Giorgio Grassi visibilmente teso quello che ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Colella – Pastore. Il Presidente ha sottolineato che aveva detto più volte che in questa stagione il tecnico (Renato Cioffi) non si sarebbe toccato, ed invece la conferenza stampa dell'ottavo tecnico dell'era Grassi dimostra il contrario. A parte i dovuti ringraziamenti a Cioffi e D'Agnelli, Grassi – come sua abitudine - ha fotografato la situazione descritta in termini catastrofici. “Ho visto contro l'Arzignano – ha dichiarato Grassi - una squadra che ha giocato la peggior partita da quando sono Presidente del Rimini e se pensavo che lo scorso anno avevamo toccato il fondo, stiamo riuscendo nell'impresa di fare anche peggio” . Il Rimini è atteso domenica da una trasferta quasi proibitiva a Padova e dovrà affrontare la ex capolista con tutta una serie di infortunati Candido, Ventola, Oliana, Gerardi, Van Rasbeeck e Petrovic.