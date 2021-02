Domenico Germinale è un giocatore della Vis Pesaro 1898

La Vis Pesaro 1898 ha prelevato a titolo definitivo dalla Cavese l’attaccante Domenico Germinale, classe 1987. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Nato a Treviso, è cresciuto calcisticamente nell’Inter, tanto che nel 2006 esordì in Serie A all’età di 19 anni. Nella sua carriera Germinale ha poi indossato le maglie di Cittadella, Pizzighettone, Bassano, Alessandria, Como, Padova, Spal, Albinoleffe, Foggia, Catanzaro, Alma Juventus Fano, Pordenone, Benevento e Cavese, segnando 66 gol nei professionisti in 318 presenze tra Serie B e Serie C.

Nel suo curriculum vanta anche una vittoria del campionato di Serie C, girone B, con la maglia del Pordenone, stagione 2018/2019.



