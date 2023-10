SERIE A Doping: le controanalisi confermano la positività di Pogba La Juventus potrebbe rescindere il contratto

Le controanalisi svolte a Roma presso il laboratorio olimpico dell'Acqua Acetosa - secondo quanto apprende l'ANSA da ambienti calcistici - hanno confermato la positività al testosterone di Paul Pogba, emersa già lo scorso 11 settembre a seguito di un controllo effettuato in occasione del match tra Udinese e Juventus alla prima giornata del campionato di Serie A in corso. Il calciatore a seguito della positività era stato anche sospeso in via cautelare dal tribunale nazionale antidoping.

