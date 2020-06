Dopo 100 giorni torna il calcio

A 100 giorni dallo stop causa coronavirus, anche in Italia ritorna il calcio giocato. Dopo più di 3 mesi, per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, Juventus e Milan si sfidano nella prima partita ufficiale di due squadre italiane. In palio la finalissima di Roma di mercoledì prossimo, bianconeri e rossoneri ripartono dal pareggio per 1-1 di San Siro: chi sarà più in forma dopo la lunga pausa forzata e conquisterà così il passaggio turno. Sarri non ha defezioni, mentre Pioli deve fare i conti con tre assenze pesanti, tra cui spicca quella di Ibrahimovic.