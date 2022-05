Dopo 5 anni la Fermana torna in B. Si salva la Viterbese

Oltre 500 tifosi della Fermana al Rocchi per sperare di mantenere la categoria, tanti altri a sostenere i gialli di Fermo in Piazza del Popolo con la partita trasmessa nel maxi schermo. Le cose per la squadra di Baldassarri non si mettono bene. Dopo soli 8 minuti il taglio del solito decisivo Emilio Volpicelli trova aperta la difesa della Fermana, Polidori vola verso la porta, Ginestra esce, l'attaccante cade, e per il direttore di gara non ci sono esitazioni giallo e rigore per una Viterbese che ha subito la possibilità di pareggiare i conti. Proteste di tutti. Quelli della Viterbese chiedono il rosso, quelli della Fermana il giallo per simulazione di Polidori Volpicelli spiazza Ginestra e l'addizionale dice parità assoluta. Urso su Pannitteri, in questo caso l'arbitro fa ampi segni che si può proseguire, proteste della Fermana. Potenziale possibilità per Graziano che ci prova dal limite, la sua conclusione viene murata dalla difesa.

Ripresa: Pannitteri solita velocità, controllo, ma conclusione debole. Continua ad attaccare la Fermana, Rodio tiro sul primo palo, bravo Fumagalli a recuperare la posizione e respingere. Il minuto decisivo è il 64° quando Mungo penetra in area, lascia partire una conclusione che si infrange sulla traversa, la sfera torna in campo e Urso l'appoggia in rete. Ci sarebbe il tempo per recuperarla ma la Fermana non ha più le forze, è la Viterbese a rischiare il 3-0 ma sarebbe stato troppo. Il fallo di frustrazione di Boateng che porta al doppio giallo è solo l'ultima cosa prima della festa Viterbese e del dramma sportivo Fermana ritorno in D dopo 5 anni. Allo Stadio Enrico Rocchi di Viterbo, Viterbese batte Fermana 2-0.