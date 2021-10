Dopo la Coppa Titano torna il Campionato

La settimana intensa del calcio sammarinese si chiude con la terza giornata di Campionato. Quattro le gare in programma per il sabato con fischio d'inizio alle ore 15. Ad Acquaviva il Tre Fiori sfida la Libertas. I gialloblu di Matteo Cecchetti sono al secondo impegno in campionato dopo il turno di riposo della scorsa giornata. Bilancio di una vittoria e una sconfitta per i granata di Borgo Maggiore.

A Montecchio La Fiorita sarà impegnata contro il Cosmos. La squadra di Montegiardino cerca il terzo successo in campionato, il quarto contando anche quello in Supercoppa contro i gialloverdi di Serravalle al secondo impegno in Campionato dopo il debutto della scorsa settimana.

A Domagnano è derby di Città tra Tre Penne e Murata. La squadra di Stefano Ceci ha raccolto due vittorie in altrettante gare giocate con tre reti fatte e zero subite. Per i bianconeri manca ancora il primo successo in campionato. Il Murata ha vinto in Coppa Titano l'andata degli ottavi, ma è reduce da due sconfitte in campionato.

Completa il programma del sabato la sfida del Federico Crescentini di Fiorentino tra il Faetano la Virtus.

Nella domenica di Campionato Sammarinese il Cailungo, ancora a zero punti, incontra il Pennarossa. La squadra di Andy Selva cerca continuità di risultati dopo le due vittorie consecutive.

Folgore e Juvenes/Dogana si sfidano a Montecchio. Appena un punto di distacco tra i campioni in carica e la formazione di Manuel Amati, reduce da due ko.

Completa la giornata Domagnano – Fiorentino allo Stadio Federico Crescentini. I giallorossi fanno parte del gruppetto di testa a punteggio pieno, il Fiorentino insegue con 4 punti dopo il pari con la Folgore e la vittoria con il Cailungo. Riposa il San Giovanni.

