Dopo Ronaldinho la Romagna aspetta Del Piero, contatti per acquistare il Rimini L'indiscrezione lanciata dal "Resto del Carlino" ha acceso il mondo social.

Dopo Ronaldinho al Ravenna, immaginare Alessandro Del Piero al Rimini non sembra più così impossibile. Nell'estate 2026 del calcio italiano, alla ricerca di una distrazione dopo la terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali, anche i sogni più ambiziosi sembrano poter trovare spazio. Per ora, però, le certezze arrivano solo da Ravenna, dove l'operazione Ronaldinho è già partita e ha portato il marketing giallorosso a livelli di visibilità straordinari.

Sul fronte Rimini, invece, c'è ancora tutto da scrivere. L'indiscrezione rilanciata dal “Resto del Carlino” ha acceso i social e alimentato l'entusiasmo, soprattutto tra i tifosi, che sognano di trasformare un'estate da bollino rosso in una tutta biancorossa, con l'aggiunta delle iconiche strisce bianconere firmate Alex Del Piero. Tutto nascerebbe da un contatto tra l'ex capitano della Juventus e il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad.

Dagli ambienti vicini al primo cittadino, per ora, arriva soltanto un "non commentiamo", una risposta che lascia aperta la porta a quella che molti sperano possa diventare qualcosa di più di un semplice sogno di inizio estate.

Nel frattempo è arrivata la presa di posizione della cordata riminese composta da Bianchi, Lanzetti, Alvisi e Lombardi, che attraverso un comunicato tende la mano al campione: "La manifestazione di interesse di Alessandro Del Piero verso il Rimini Calcio non solo ci fa piacere, ma ci rende orgogliosi come riminesi e come appassionati di calcio. Siamo a disposizione per una collaborazione".

Tra pochi giorni il Comune pubblicherà il bando per la manifestazione d'interesse. Solo allora si saprà chi deciderà di presentarsi e con quale progetto. Fino a eventuali smentite ufficiali, il sogno resta vivo. E tutti sono liberi di immaginare che l'indiscrezione possa trasformarsi in realtà.

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