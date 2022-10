SERIE C Dopo un anno l'Imolese torna a vincere in trasferta, 2-1 a Fermo La squadra di Antonioli batte quella di Stefano Protti. Espulso Zanini nella ripresa.

Il quarto successo, è anche il primo in trasferta della nuova stagione per l'Imolese. I rossoblu vincono 2-1 sul campo della Fermana, tornando a conquistare un successo in trasferta che mancava da oltre un anno, 17 ottobre 2021, 2-0 ad Olbia. Avvio convincente degli ospiti che con Annan sfiorano il vantaggio con una gran conclusione dalla distanza che Nardi respinge. Alla mezzora si sblocca la partita. Sul cross dalla destra di Zagnoni, la palla allontanata da Pellizzari termina sui piedi di Zanini, che controlla e la mette sul palo lontano. Davvero un gran gol per il giocatore dell'Imolese. La squadra di Antonioli continua ad essere pericolosa. Agyemang sfonda a sinistra, il suo tiro è deviato in calcio d'angolo. Dalla bandierina parte il pallone che vale il raddoppio dell'Imolese. È un gran gol quello di Fonseca, che gira di prima al volo il pallone per il 2-0 degli ospiti. Nella ripresa sono ancora i rossoblu a rendersi pericolosi per primi, sul traversone di Fonseca il pallone arriva sul secondo palo dove Stijepovic non riesce a girare in porta, Nardi si avventa sulla palla. Dall'altra parte la Fermana accorcia. La squadra di Stefano Protti dimezza lo svantaggio con una delle reti più belle di giornata, sinistro al volo di prima intenzione di Fischnaller. Il pallone termina la sua corsa sotto l'incrocio dei pali, i marchigiani tornano in partita. Si accede la sfida, Zanini si lamenta per un fallo subito, il gioco prosegue, il numero 20 dell'Imolese dice qualcosa a Maggio, i due vengono a contatto, il giocatore marchigiani finisce a terra. Il direttore di gara espelle Zanini. I gialloblu si riversano in attacco alla ricerca del pareggio sfruttando la superiorità numerica. Al 90' girata di testa di Scorza che da l'illusione del gol, la palla è sul fondo. Il recupero è tutto della Fermana che ci prova in tutti i modi fino all'ultimo assalto con Nardi a calciare dalla trequarti in area di rigore alla ricerca di un gol del pari che non arriva. Vince l'Imolese, successo d'oro per la squadra di Antonioli contro quella di Stefano Protti che incassa il quarto ko stagionale dopo due pari di fila.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: