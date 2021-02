Doppietta di Lewandoski e Bayern in finale al Mondiale per Club Un gol per tempo dell'attaccante polacco vale l'accesso alla finale contro il Tigres.

Doppietta di Lewandoski e Bayern in finale al Mondiale per Club.

Sarà finale inedita, l'ultima in questa formula del Mondiale per club. Il Bayern Monaco sfiderà i messicani del Tigres. Nella seconda semifinale i campioni d'Europa hanno avuto ragione dei campioni d'Africa del Al-Ahly. A decidere la partita Robert Lewandoski. L'attaccante polacco segna una doppietta con un gol per tempo. Non grandi problemi per i tedeschi poi a gestire la partita. Il vantaggio arriva dopo 17 minuti con Lewandoski servito da Gnabry. Il centrocampista tedesco ha servito al compagno un pallone comodo comodo che l'attaccante polacco ha messo in fondo alla rete con un piatto destro che di fatto ha indirizzato la partita. Il Bayern Monaco ha amministrato il vantaggio cercando anche il raddoppio, che è arrivato solo nel finale di gara ancora con Lewandoski. Gol di testa per il numero 9 del Bayern Monaco su assist perfetto di Sané al minuto 88. Partita chiusa e attesa soltanto del fischio finale e campioni d'Europa che battono gli egiziani 2-0 e si qualificano alla seconda finale della propria storia del Mondiale per club. Gli avversari saranno i messicani del Tigres che a sorpresa hanno superato i detentori della Coppa Libertadores del Palmeiras.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: