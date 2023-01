COPPA ITALIA Doppietta Ogunseye il Foggia batte 2-1 Juventus NG I rossoneri vincono trascinati dai due gol dell'ex Modena e Cittadella, momentaneo pari di Poli.

Allo stadio Pino Zaccheria il Foggia fa suoi il primo atto della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus next gen trascinata dalla doppietta di Ogunseye. I rossoneri la sbloccano subito. Al quarto arriva la deviazione di Ogunseye sul traversone dalla sinistra di Peralta, l'attaccante ex Cittadella, tocca per ultimo favorito anche dalla deviazione del difensore bianconero. Foggia avanti e Juventus chiamata a ricorrere. Buon avvio dei padroni di casa che continuano a rendersi pericolosi. Grande giocata di Petermann, l'azione prosegue con la conclusione di Schenetti, Raina blocca. Replica bianconera con una conclusione di Barrenechea che finisce lontano dallo specchio di porta. Sugli sviluppi di una palla ferma la Juventus tenta ancora di portare pericoli dalle parti di Nobile, senza precisione. La soluzione da fuori non migliora la mira dei bianconeri che di fatto non sono pericolosi. La replica Foggia con il mancino da fuori di Peralta che si spegne sul fondo. Al 21' arriva il pareggio della Juventus next gen sugli sviluppi di un calcio d'angolo, i bianconeri muovono palla, sul cross irrompe Poli che gira di testa di forza. Proteste Juve al 41' quando Sekulov finisce a terra, il direttore di gara lascia proseguire. Al ritorno in campo sono i pugliesi a lamentarsi per un presunto tocco di mano, sul quale l'arbitro lascia proseguire. Cresce il Foggia che prova a colpire in contropiede con Schenetti che va alla conclusione, la palla è sul fondo. Al 54' il nuovo vantaggio Foggia ancora con Roberto Ogunseye, ma clamoroso è l'errore di Raina che rinvia la palla sui piedi dell'attaccante rossonero che di prima calcia in porta firmando 2-1 e doppietta. Adesso il Foggia prova a chiuderla: triangolo Ogunseye-Peralta con conclusione di quest'ultimo, la sfera esce di poco. I rossoneri sfiorano il tris anche al 64' quando Peralta colpisce a botta sicura sul secondo palo, trovando il salvataggio sulla linea di Iocolano. Il Foggia non si risparmia e prova a trovare la via del gol fino alla fine. La Juventus next gen contiene e alla fine cede solo 2-1. Festa Foggia che fa un bel passo verso la finale.

