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Doppio Casarini e il Carpi vince: gol di tacco dell'ex Bologna, Pontedera con un piede in D

I biancorossi di Stefano Cassani si impongono 2-0, allontanandosi dalla zona rossa. Per il Pontedera la matematica retrocessione potrebbe già arrivare nel prossimo turno.

di Alessandro Ciacci
4 apr 2026

Colpo salvezza del Carpi che ritrova il successo nel momento più importante e fa un grande passo in avanti verso la permanenza in categoria. Gli emiliani guidati da Stefano Cassani tornano ad una vittoria che mancava da 5 giornate e spediscono “virtualmente” il Pontedera tra i dilettanti. Carpi che aggredisce match e avversari fin dai primi minuti, sbloccandola al 10': stop a seguire e cross con il contagiri di Verza per Casarini che si avventa sulla sfera e in volèe supera Saracco per l'1-0 dei padroni di casa. Accoppiata vincente, che si ripeterà quasi alla mezz'ora: sgasata “alla Palestra” - per intenderci – del solito Verza che prende il fondo e scarica ancora per Casarini. L'ex Bologna lo fa ancora più bello di prima: magia con il tacco del fantasista, Saracco – sorpreso – resta immobile e il Carpi va sul 2-0 archiviando la pratica. Anche perché il Pontedera fa troppo poco per provare a rientrare in partita: diagonale potente di Nabian da posizione defilata, fuori non di molto. Nella ripresa è Faggi a prendere il tempo al diretto marcatore, ma a non inquadrare lo specchio della porta con il colpo di testa. La svolta – per gli ospiti – potrebbe arrivare ai -15: Sall, nel tentativo di proteggere il pallone, arriva con troppa veemenza e colpisce al volto Cerretti. Il direttore di gara estrae il rosso diretto e il Carpi resta in 10. Ma – nonostante questo – il Pontedera non ha la forza di reagire e, anzi, in pieno recupero Leo va a far compagnia all'avversario. Altra espulsione dopo un battibecco con la panchina biancorossa. Il Carpi si allontana dalla zona rossa, per il Pontedera la retrocessione potrebbe arrivare già nel prossimo turno.




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