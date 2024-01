MERCATO SERIE C Doppio colpo dalla Sampdoria per il Rimini. Faggi alla Virtus Entella. Il centrocampista Lorenzo Malagrida e il difensore Diego Porcu al Rimini. Faggi alla Virtus Entella

Il Rimini mette a segno due colpi ed entrambi arrivano dalla Sampdoria, si tratta di Lorenzo Malagrida, nato a Pietra Ligure il 24 ottobre 2003. Centrocampista ma all’occorrenza può essere schierato anche come trequartista. Il 21enne ha completato la sua crescita nelle giovanili della Sampdoria dove si è particolarmente distinto, tanto da essere aggregato più volte in prima squadra esordio nel gennaio 2023, ottavo di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. La scorsa stagione ha collezionato 6 presenze in Serie A.

Malagrida arriva a Rimini in prestito fino a giugno 2024, vestirà la maglia numero 31 ed è già aggregato alla squadra. Sempre dalla società blucerchiata arriva il difensore classe 2004 Diego Porcu. Il classe 2004 prelevato dal Rimini è già stato girato in prestito fino a giugno al Grosseto. Non si è completato invece il prestito dal Bari al Rimini, dell'ex centrocampista dell'Imolese Filippo Faggi, con la stessa formula è stato ufficializzato dalla Virtus Entella.

Suonano le sirene di Serie B per due giocatori del Perugia. Si tratta di due centrocampisti Simone Santoro, 14 presenze 2 gol e 2 assist per lui, sul quale è molto forte l'interesse del Modena per il trasferimento a titolo definitivo, operazione che al momento non riesce a trovare la fumata bianca, in quanto l'offerta dei canarini viene ritenuta troppo bassa dal Presidente del Perugia Massimiliano Santopadre. Più o meno lo stesso discorso vale per Christian Kouan. Il forte giocatore ivoriano dopo le attenzioni di Feralpisalò e Reggiana ha attirato quelle del Cosenza. Anche i Lupi, però, al momento non hanno accontentato le richieste della società umbra.

