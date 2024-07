SERIE D Doppio colpo San Marino: Di Lauro e Mereghetti Jacopo Di Lauro e Marco Mereghetti rispettivamente 19 e 18 anni entrambi esterni sinistri di piede sinistro

Doppio colpo San Marino: Di Lauro e Mereghetti.

Il San Marino Calcio comunica che il DS Gianluca Bollini ha concluso l’accordo con il classe 2005 Jacopo Di Lauro. Il calciatore ha sottoscritto il contratto che lo legherà alla società sammarinese per la prossima stagione 2024-25. Di Lauro, difensore laterale di piede sinistro, proveniente dalla primavera del Napoli, vanta oltre 80 presenze con le giovanili della squadra partenopea. Da segnare le 3 nella recente edizione della Uefa Youth League contro Braga, Real Madrid e Union Berlino. Il nuovo acquisto sarà a disposizione di mister Cascione già dai test di domani per iniziare la preparazione con i suoi nuovi compagni.



Altro arrivo in biancoazzurro è quello del classe 2006 Marco Mereghetti. Il calciatore ha infatti sottoscritto un contratto che lo legherà alla società sammarinese per la prossima stagione 2024-25. Mereghetti, difensore laterale di piede sinistro, proveniente dalla primavera della Pergolettese ha collezionato, nella passata stagione, 26 presenze nella Under 17 del Monza dove ha realizzato anche 1 rete e 2 assist. Il nuovo acquisto sarà a disposizione di mister Cascione già da domani per iniziare la preparazione con i suoi nuovi compagni



