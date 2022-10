Doppio Disanto e Belloni: il Siena ne fa 3 al San Donato

Il Siena resta agganciato al treno di testa, il San Donato al Franchi dura 4 minuti. Contipelli si incarta e rinvia su Disanto che controlla e batte l'incerto Cardelli. L'1-0 all'alba non solo indirizza il match, praticamente lo freezza. Orrore Cardelli per Meli, Buglio conclude verso la porta, difesa miracolosamente in angolo. Vivo in qualche modo, il San Donato prova a giocare le poche carte che ha. Prima il colpo di testa di Nunziatini e poi invece l'asso. Dall'angolo Ubaldi si inventa una bicicletta da gol tutta la vita e invece Lanni fa il paratone e lascia le cose come stanno. La ripresa comincia con il passaggio di Riccardi a Cardelli, ma continua con qualcosa di più serio. Il tiro di Disanto che scortica l'incrocio. Sempre Disanto, imprendibile, va in verticale e porta Siniega a spasso fino all'inevitabile contatto convertito in rigore e rosso. Disanto si prende dal dischetto la meritata doppietta di giornata. Ultimo sussulto ospite prima di accendere il pullman è questa cosa di Russo. Mentre il tris lo serve Belloni sul palo di un Cardelli che completa così il suo pomeriggio da tregenda.